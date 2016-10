Region Hannover: FrauenBerufsBörse: Bildung, Familie und Beruf stehen im Fokus

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:00 Uhr

Beratung, Austausch und Information: Die FrauenBerufsBörse am Donnerstag, 20. Oktober 2016, von 9 bis 12.30 Uhr im Haus der Region, Hildesheimer Straße 18, in Hannover richtet sich an Frauen, die beruflich neu durchstarten oder wieder einsteigen wollen. Mehr als 40 Austellerinnen und Aussteller bieten den Besucherinnen praxisnahe Tipps zu Bewerbungsstrategien, zur beruflichen Neuorientierung und zu Karrierewegen. Natürlich gibt es auch Infos zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

„Mit Impulsreferaten möchten wir die Diskussion um die Themen ‚Späte Karriere‘ und ‚Teilzeitarbeit in Tandems‘ hier bei uns in der Region Hannover anregen“, so die Initiatorinnen der FrauenBerufsBörse Christiane Finner von der Region Hannover, Sabine Gräßler-Zorn von der Agentur für Arbeit und von Elke Heinrichs vom Jobcenter Hannover.

Jeweils zwei Diskussionsforen und Vorträge stehen auf dem Programm: Um 9.30 Uhr wird über Chancen für den beruflichen Wiedereinstieg diskutiert, beim Forum um 11 Uhr geht es um die Frage „Familie und Beruf? Beides!“ und um Unterstützungsangebote zur besseren Vereinbarkeit. Außerdem präsentieren um 11.15 Uhr und um 12 Uhr mit Susanne Müller von die jobwerker sowie Jana Tepe und Anna Kaiser von Tandemploy drei Referentinnen ihre Ideen von Karriere und Teilzeitarbeit.

Eine Anmeldung zur FrauenBerufsBörse ist nicht erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Bei Bedarf ist auch die Kontaktvermittlung zu den Referentinnen Anna Kaiser, Jana Tepe und Susanne Müller möglich.

Das Programm:

9.00 Begrüßung Ulf-Birger, Dezernent für Wirtschaft, Verkehr und Bildung, Region Hannover

Bärbel Höltzen-Schoh, Vorsitzende der Geschäftsführung Agentur für Arbeit Hannover

Petra Mundt, Gleichstellungsbeauftragte Region Hannover

9.30 Forum „Neu starten?! Chancen für den Wiedereinstieg in der Region“

Praxistipps im Diskussionsforum mit familienfreundlichen Arbeitgebern

10.15 Vortrag „Erfahrung mit frischem Wind“ – Selbstpräsentation 4.0 für Berufserfahrene

Susanne Müller, die jobwerker

11.00 Forum „Familie und Beruf? Beides!“

Unterstützungsangebote zur besseren Vereinbarkeit in der Region

Christiane Finner, Region Hannover

Sabine Gräßler-Zorn, Agentur für Arbeit Hannover

Elke Heinrichs, Jobcenter Region Hannover

Stephan Kaczmarek, Familienmanagement Landeshauptstadt Hannover

12.00 Vortrag „Mehr Zeit durch Jobsharing. Stop the men in grey!“ Jana Tepe und Anna Kaiser, Tandemploy

Quelle: Region Hannover