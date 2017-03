Region Hannover: Familien-, Erziehungs- und Jugendberatung in Sehnde

Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 16:39 Uhr

Der Fachbereich Jugend der Region Hannover erweitert sein Angebot der Familien-, Erziehungs- und Jugendberatung in Sehnde: Ab Montag, 6. März, finden in den Räumen in der Mittelstraße 56 immer montags und donnerstags Beratungen – bei Bedarf auch darüber hinaus. Mit Anke Ries-Ercolano, Pädagogin und systemische Therapeutin, und Sonja Walkling, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin, stehen dort zwei erfahrene Mitarbeiterinnen der Familien- und Erziehungsberatungsstelle Burgdorf zur Verfügung für Fragen zur Erziehung, zum Familienleben, zu Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen, zu Trennung und Scheidung. Auch Jugendliche sind mit ihren Fragen und Sorgen willkommen. Sonja Walkling bietet zudem regelmäßige Sprechstunden in Sehnder Kindertagesstätten an. Nähere Infos und Terminvereinbarungen gibt es bei der Familien- und Erziehungsberatungsstelle Burgdorf unter Telefon 05136-6078 oder per E-Mail: FEB.Burgdorf@region-hannover.de

Quelle: Region Hannover