Region Hannover: Elektro-Musik der Weltklasse: Atom in der Kestnergesellschaft

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 13:10 Uhr

Seit rund 25 Jahren prägt er die elektronische Musikszene. Am Donnerstag, 20. Oktober, 20 Uhr, ist er zu Gast in der Kestnergesellschaft: Atom , mit bürgerlichem Namen Uwe Schmidt, ist der Schluss-Act der Tageskonferenz „Digital Sounds“, zu die Region Hannover mit der Hörregion, die Landeshauptstadt Hannover mit der UNESCO City of Music und hannoverimpuls gemeinsam einladen. Der Klangkünstler hat beim Movement-Festival in Detroit, bei The Block in Tel Aviv, beim Mutek-Festival in Mexiko und bei der Transmedialen in Berlin den Sound bestimmt, kennt praktisch jeden renommierten Klub der Welt. Jetzt darf sich das Publikum auf seine Performance in Hannover freuen.

Atom produziert elektronische Musik, die mal gradlinig, mal verspielt und experimentell ist, die Grenzen auslotet und Digitales neu denkt. Die Live-Performance von Atom verbindet Musik mit Visuals in einem Wechselspiel, welches improvisiert und jedes Mal dadurch neu und einzigartig ist. Mittlerweile in Chile lebend, veröffentlichte er Musik unter rund 60 Pseudonymen auf renommierten Plattenlabeln wie Raster-Noton, Ninja Tune oder Ostgut Ton. Bekanntestes Bandpseudonym ist bis heute „Señor Coconut“.

Das Abendprogramm mit der Live-Vorführung beginnt mit einem Grußwort von Kulturdezernent Harald Härke, Landeshauptstadt Hannover, und einem Künstlergespräch in Kooperation mit dem Literarischen Salon. Dabei wird es um das künstlerische Werk von Uwe Schmidt, aber natürlich auch um den Einfluss von Digitalem auf seine und die Musik im Allgemeinen gehen. Ganz im Sinne der Konferenz Digital Sounds. Das Konzert mit Künstlergespräch beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro, ermäßigt 8 Euro.

Mehr Informationen über Atom befinden sich unter www.atom-tm.com/

Was Konzert mit Atom Wann Donnerstag, 20. Oktober 2016, 20 Uhr Wo Kestnergesellschaft, Goseriede 11, 30159 Hannover Kosten 10 Euro, ermäßigt 8 Euro

Anmeldung www.hannover.de/digitalsounds

© Digital Sounds ist eine Veranstaltung der Landeshauptstadt Hannover (Projekt UNESCO City of Music), der Region Hannover (Projekt Hörregion Hannover) und der hannoverimpuls GmbH.

Quelle: Region Hannover