Region Hannover: „Dynamisches Wachstum“: Der Immobilienmarktbericht 2016

Pressemeldung vom 28. September 2016, 16:18 Uhr

Die Nachfrage nach Büro- und Logistikflächen in der Region Hannover steigt, einen regelrechten Bauboom auf dem Wohnungsmarkt erlebt die Landeshauptstadt Hannover. Der Immobilienmarktbericht 2016 zeigt: Im vergangenen Jahr stiegen die Investitionen in Immobilien noch mal an. Zum 14. Mal hat die Wirtschaftsförderung der Region Hannover die Marktstudie mit den wichtigsten Entwicklungen und Trends im gewerblichen Immobilienmarkt erstellt. Bei einem Pressegespräch am

Mittwoch, 28. September, 11.30 Uhr, im Haus der Wirtschaftsförderung, Konferenzraum, Erdgeschoss, Vahrenwalder Str. 7, 30165 Hannover

stellen Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover, Sabine Tegtmeyer- Dette, Erste Stadträtin und Dezernentin für Wirtschaft und Umwelt der Landeshauptstadt Hannover, sowie Andreas Schulten, Vorstand der bulwiengesa AG, die Analyse vor und erläutern die aktuellen Entwicklungen.

Der Immobilienmarktbericht basiert auf einer Erhebung des Marktforschungsunternehmens bulwiengesa AG und den Informationen der Projektgruppe Immobilienmarktbericht, die aus 16 Teilnehmern aus der hannoverschen Immobilienwirtschaft besteht.

Quelle: Region Hannover