Region Hannover: 20 Orgeln aus der Region Hannover auf einer Doppel-CD

Pressemeldung vom 29. November 2016, 13:17 Uhr

Von Barock über Romantik bis zu aktuellen Neubauten: In der Region Hannover findet sich eine große Vielfalt an Orgeln aus unterschiedlichen Epochen. In Kooperation mit dem Team Kultur der Region Hannover hat eine Jury von Expertinnen und Experten 20 besondere Instrumente aus der Region ausgewählt, die nun erstmalig auf einer Doppel-CD zu hören sind. Eingespielt von 20 Organistinnen und Organisten aus der Region, die mit Werken von Bach über Mendelssohn, Rheinberger und Buxtehude bis hin zu seltenen Orgelstücken einen klangvollen Einblick in den Orgelreichtum der Region Hannover geben. Die Doppel-CD erscheint Anfang Dezember als Folge 7 in der renommierten Reihe „Orgellandschaften“ vom Verein Nomine, der sich der Förderung der Orgelkultur widmet.

Quelle: Region Hannover