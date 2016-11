Osterholz-Scharmbeck: Weihnachtsmarkt 2016: Stimmungsvoll in die Adventszeit!

Pressemeldung vom 29. November 2016, 13:37 Uhr

Über 100 Aussteller bringen dieses Jahr Weihnachtsstimmung in die Stadt Osterholz-Scharmbeck. Vom 02. bis 04. Dezember 2016 werden sich der Marktplatz und der Kirchenvorplatz wieder in eine weihnachtliche Kulisse verwandeln. Illuminierte Weidenkugeln in verschiedenen Größen werden das Stadtbild in weihnachtliche Stimmung versetzen.

Genießen können alle großen und kleinen Besucher den Markt ab Freitag, den 02. Dezember ab 16 Uhr. Neben den vielen Ausstellern in Hütten und eigenen Ständen, bietet auch das Kunsthandwerker-Zelt in diesem Jahr viele attraktive Angebote. Auch in diesem Jahr wird es wieder das von allen so geschätzte und beliebte Moonlight-Shopping der Einzelhändler unserer Stadt geben. Bis 22 Uhr können so noch die benötigten Weihnachtsgeschenke problemlos eingekauft werden.

Neu sind in diesem Jahr eine Aale-Räucherei, die schon von weitem mit Leckereien aus dem Meeresreich lockt. Weiterhin gibt es Maronen, die über dem Feuer vor den Augen der Besucher geröstet werden. In diesem Jahr wird es noch internationaler als in den vorherigen Jahren: Es gibt österreichische und türkische Spezialitäten. Freunde Asiatischer Köstlichkeiten sowie deftiger, amerikanischer Grillwaren kommen ebenfalls auf ihre Kosten. Natürlich gibt es auch wieder viele süße Leckereien. Ganz neu sind diesmal auch selbstgemachte Kräuterbonbons und Lakritz.

Am Sonnabend, 03. Dezember, öffnet der Markt bereits um 10 Uhr. Die Geschäfte sind an diesem Tag bis 18 Uhr geöffnet. Um 20 Uhr schließt dann der Weihnachtsmarkt

Quelle: Stadt Osterholz-Scharmbeck