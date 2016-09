Osterholz-Scharmbeck: Schulentwicklung trifft Schularchitektur

Pressemeldung vom 23. September 2016, 12:06 Uhr

Die Schule der Zukunft ist ein flexibler Raum. Neue pädagogische Ansätze führen zu neuen Herausforderungen an das Schulgebäude. Der Raum prägt den schulischen Alltag, er eröffnet Möglichkeiten, regt an zum Handeln und wird so zum dritten Pädagogen. Das gelingt nur, wenn alle Beteiligten – Schulträger, Schulleitung und Kollegium, Schüler/innen und Eltern, Planer/innen und Architekt/innen – in den Planungsprozess für Neu- und Umbauten einbezogen werden.

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck hat mit dem bundesweit beachteten Neubau der Oberschule Lernhaus im Campus einen neuen Weg in der Schulentwicklung eingeschlagen. Zum Austausch über aktuelle Konzepte und gelungene Praxisbeispiele lädt sie jetzt ein zum Fachtag „Schulentwicklung trifft Schularchitektur“

am 28.9.16, 10.30-19 Uhr, und am 29.9.16, 9-13 Uhr,

im Rathaus, Rathausstraße 1, Osterholz-Scharmbeck. Hauptreferenten sind Reiner Nagel, Vorstandsvorsitzender der Stiftung Baukultur/Hamburg, und Dr. Karl-Heinz Imhäuser, Vorstand der Montag-Stiftung Jugend und Gesellschaft/Bonn. Außerdem finden Arbeitsgespräche zum Beispiel zum Thema Pädagogische Architektur mit Architekten und Pädagogen statt. Angemeldet sind 70 Vertreter/innen von Kommunen, Schulen und Planungsbüros aus ganz Deutschland. Die Presse ist herzlich zur Teilnahme und Berichterstattung eingeladen.

Mit dem Fachtag startet die Stadt ihre neue Veranstaltungsreihe „Campus innovativ“, mit der sie den Transfer von beispielhaften Konzepten und Praxisprojekten in der Schulentwicklung, Schularchitektur und kommunalen Bildungspolitik unterstützen möchte. Die Veranstaltung wird durchgeführt in Kooperation mit dem Schulberatungsbüro SICHT.weise. Der zweite Campus innovativ-Fachtag zum Thema „Demografie trifft Schule“ findet am 24. und 25.11.16 statt.

Nähere Information zum Programm und den Referent/innen finden Sie im beiliegenden Flyer oder unter http://www.campus-ohz.de/index.php/campus-innovativ/fachtag-schulentwicklung-trifft-schularchitektur. Beigefügt sind außerdem Fotos und Lebensläufe der beiden Hauptreferenten.

