Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 14:05 Uhr

International und erstklassig geht es bei Rathaus „unplugged“ auch in diesem Jahr weiter: Norbert Fimpel, einst Saxophonist von Joe Cocker, kommt mit seiner vierköpfigen Band THE VIBE am Freitag, 26.03.2017, 19:00 Uhr, in das Rathaus der Stadt Osterholz-Scharmbeck.

Die Band gehört in der internationalen Jazzszene zur „Creme de la Creme“. Das grandiose Saxophonspiel von Norbert Fimpel und der Einfallsreichtum der Jazz- Grooves von Daniel Roth’s Klavierspiel verschmelzen zu einer virtuosen Einheit, ergänzt durch Wojtek Sobolewski (POL) am Bass und Patti Ballinas (Schottland) am Schlagzeug – eine Musik voller Emotionen, Spaß, Spontanität und Intensivität.

Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe Rathaus „unplugged“ geht bereits in das vierte Jahr. In Kooperation mit der Stadt Osterholz-Scharmbeck organisiert Detlef Gödicke vom Musicland-OHZ jährlich vier Konzertabende mit Solo-Künstlern oder Bands der verschiedensten Musikgenres und Nationen. „Unplugged“-Besetzung heißt beispielsweise Cajon statt Schlagzeug, Acoustic-Gitarren statt E-Gitarren, Klavier oder Konzertflügel statt Synthesizer.

Quelle: Stadt Osterholz-Scharmbeck