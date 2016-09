Osterholz-Scharmbeck: Deutscher Städtebaupreis: Belobigung für Campus

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:45 Uhr

Der Campus für lebenslanges Lernen ist bei der Preisverleihung für den Deutschen Städtebaupreis am Donnerstag, 15.9.2016 in Hannover mit einer Belobigung in der Kategorie Sonderpreis ausgezeichnet worden. Dezernent Dr. Sven Uhrhan, Campusbotschafter Jörg Fanelli-Falcke, Projektleiter Heinz-Dieter Gransee und Campusmanagerin Dr. Ulrike Baumheier nahmen die Urkunde in Hannover von Prof. Dr. Elisabeth Merk, Präsidentin der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, entgegen.

Aus der Begründung der Jury: „Die Jury lobt dieses Projekt wegen seiner Innovation für einen neuen Schultyp und die eindrucksvolle Kooperation von Bildungseinrichtungen im Rahmen eines Gesamtkonzepts. Sie würdigt damit ausdrücklich das Engagement der Kommune für gelingende Bildungspolitik als Strategie der Stadtentwicklung, die im wahrsten Sinne des Wortes „Schule machen“ und Impulse weitergeben kann.“

Gemeinsam mit den anderen Preisträgern wird der Campus in einer Wanderausstellung in verschiedenen deutschen Städten präsentiert werden.

Der Deutsche Städtebaupreis wird jährlich für zukunftsweisende städtebauliche Projekte verliehen. Ein Sonderpreis wird für Vorhaben zu besonders dringlichen Handlungsfeldern im Städtebau und in der Stadtplanung vergeben, in diesem Jahr für Projekte im Bereich „Soziale Impulse durch Städtebau – Urbane Kooperationen und neue Nachbarschaften“. Um den Städtebaupreis haben sich 133 Projekte beworben, 44 davon für den Sonderpreis. Weitere Informationen auch über die Hauptpreisträger finden Sie unter www.städtebaupreis.de.

Der Deutsche Städtebaupreis wird ausgelobt von der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung (DASL) und von der Wüstenrot Stiftung gefördert

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck hat in ihrer Bewerbung hervorgehoben, dass mit dem Campus ein zukunftsorientiertes Bildungs- und Begegnungszentrum geschaffen wurde, das durch die enge Zusammenarbeit von Schule und Partnern aus der Kommune die Qualität der Bildungsangebote verbessert, sie für alle soziale Gruppen attraktiv und gut erreichbar macht sowie Räume und Strukturen für bürgerschaftliches Engagement schafft.

Quelle: Stadt Osterholz-Scharmbeck