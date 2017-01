Osterholz-Scharmbeck: Bestsellerautorin Christine Thürmer liest am 17.2.2017 um 19:30 Uhr in der Stadtbibliothek in Osterholz-Scharmbeck

Pressemeldung vom 13. Januar 2017, 09:51 Uhr

„Laufen. Essen. Schlafen“ darum dreht sich bei Christine Thürmer das Leben. Sie gehört zu den wohl am meistgewanderten Menschen weltweit. 33.000 Kilometer hat sie bereits zu Fuß zurückgelegt.

Als der Geschäftsfrau gekündigt wird, beschließt sie, sich eine Auszeit zu nehmen und zu wandern. Sie bewältigt die drei legendären US-Langstrecken-Trails: den Pacific Crest Trail, den Continental Divide Trail und den Appalachian Trail und wird daraufhin mit dem Triple Crown Award ausgezeichnet.

Ihre Erlebnisse, landschaftlichen Eindrücke und wie es ist, als Frau allein unterwegs zu sein, hat Christine Thürmer in ihrem Buch „Laufen. Essen. Schlafen“ anschaulich und humorvoll beschrieben.

Am Freitag, 17.02.2017, liest Christine Thürmer um 19:30 Uhr in der Stadtbibliothek im Medienhaus, Am Barkhof 10a, 27711 Osterholz-Scharmbeck, aus ihrem eindrucksvollen Buch. Der Eintritt beträgt 8.- Euro.

Quelle: Stadt Osterholz-Scharmbeck