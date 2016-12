Oldenburg: The Tuesbrassers laden zur traditionellen Winterparty ins Cadillac!

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 11:18 Uhr

Am Samstag, 17. Dezember, sind die Tuesbrassers aus Oldenburg wie jeden Dezember wieder im Cadillac, die Türen öffnen ab 19 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr.

Jedes Jahr im Dezember veranstaltet die Formation ihre Winterparty im Zentrum für Jugendkultur an der Huntestraße 4a, um mit Freunden, Fremden und Familie zu feiern und um Gutes zu tun! Jedes Jahr werden die Eintrittseinnahmen einer anderen gemeinnützigen Organisation gespendet, im letztem Jahr gingen die Spenden zum Beispiel an Ärzte ohne Grenzen, in diesem Jahr darf IBIS e.V. sich über die Unterstützung der Musiker freuen.

Den Abend eröffnen Pepper & Soul aus Bremen, die über die regionalen Grenzen für ihren mitreißenden Mix aus Soul, Funk & Motown-Klassikern bekannt sind und sie mit Charme und Witz auf die Bühne bringen. Man darf sich also auf einen tollen Abend mit tanzbarer und grooviger Musik freuen! „The Tuesbrassers“ aus Oldenburg bringen spritzigen Funk und Soul mit einer Prise Jazz authentisch auf die Bühne. Die 12-köpfige Formation präsentiert sich mit einem druckvollen Bläsersatz und ihren ausdrucksstarken Frontfrauen Jutta Gürtler und Norma Braun. Zusammen mit der amtlichen Groove-Abteilung wird ein einzigartiges Programm von Soul-Klassikern bis zu aktuellen Funk-Arrangements mitreißend rüber gebracht. Musik, die immer direkt in die Beine geht. Seit vielen Jahren halten die Tuesbrassers im Cadillac Einzug, ihre Winterparty ist immer das Highlight am Ende Jahres. Samstag, 17. Dezember, ab 20 Uhr geht es los, Einlass ab 19 Uhr – Spaß haben, Tanzen und dazu auch noch was Gutes tun.

Quelle: Zentrum für Jugendkultur