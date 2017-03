Oldenburg: Familienführung in „Alle Wetter!“

Pressemeldung vom 28. Februar 2017, 14:04 Uhr

Im Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg findet am Sonntag, den 5. März, eine Führung für Familien durch die Sonderausstellung „Alle Wetter!“ statt. Museumspädagogin Florence Pilz-Frömming beleuchtet für kleine und große Museumsbesucher die schönen und auch die schlechten Seiten des Wetters. Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt mythische Gestalten, einen kunstvollen Regenschutz und andere Hilfsmittel gegen Blitz und Co.. Die Teilnahme an der zirka einstündigen Führung kostet 3 € zuzüglich zum Museumseintritt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Dauer: ca. 1 Std. Kostenbeitrag: 3 € zzgl. Museumseintritt

Quelle: Landesmuseum Natur und Mensch Oldenburg