Oldenburg: Convent erfüllt einen Weihnachtswunsch

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 12:01 Uhr

Auch in diesem Jahr haben wir uns mit Blick auf gesellschaftliche Verantwortung und Nachhaltigkeit entschieden, einen Teil unseres Weihnachtsbudgets einem sozialen Projekt zukommen zu lassen“, *so Geschäftsführerin Frau Anett Laduch.

Als „Wunscherfüller“ für die Oldenburger Flüchtlingsunterkunft „Kolckwiesen“ ermöglicht convent Familien und allen Bewohnern der Unterkunft, sich einen individuellen Weihnachtswunsch zu erfüllen.

*“Schon seit Begründung der Unterkunft engagieren sich unsere Ansprechpartner, Frau Katharina Semling und Herr Andreas Ortmann-Mohn, mit einem Team aus weiteren ehrenamtlichen Helfern für die 70 Bewohner, die überwiegend aus dem Irak stammen und hier in Oldenburg ein neues Zuhause gefunden haben. Ihr Engagement und Ihre Leidenschaft zur Unterstützung haben uns sofort bewogen, uns für dieses Projekt zu entscheiden“*, ergänzt Frau Laduch.

Zusammen mit Frau Semling und in enger Koordination und Abstimmung mit Herrn Kiedrowski von der Stadt Oldenburg konnte convent die Schlosshöfe Oldenburg als Aktionspartner gewinnen und erwarb vom Spendengeld 70 Gutscheine á 40 €, welche die Bewohner zur Erfüllung Ihrer ganz eigenen Weihnachtswünsche einsetzen können. Im Vorfeld hatten sie nämlich bereits ihre Wunschzettel geschrieben und an Frau Semling übergeben.

Im Zuge dieser Spendenaktion fand am Montag, den 13.12.2016 bereits die Übergabe der Gutscheine sowie des Spendenchecks an die Beschenkten statt und zauberte sowohl den Familien als auch den anwesenden ehrenamtlichen Helfern und convent Mitarbeitern ein Strahlen ins Gesicht. Auch bei der Einlösung der Gutscheine stehen convent Mitarbeiter am heutigen Mittwoch, den 21.12.16 noch mit praktischer Unterstützung vor Ort in den Schlosshöfen zur Seite.

Quelle: convent energy GmbH