Leer: Neues Trainingscenter der MARIKO GmbH am Hafen unter neuer Leitung

Pressemeldung vom 1. Dezember 2016, 16:32 Uhr

Bereits zum 1. Juli 2016 hat die Abteilung „Maritime Training“ der MARIKO GmbH ihre neuen Räumlichkeiten am Hafen in der Industriestraße in Leer bezogen. Der neue Standort bietet Platz für das umfangreiche Kursangebot mit Seminaren im Bereich der maritimen Sicherheitsausbildung. Seit dem 01.11.16 wurde das Team zudem durch einen neuen Ausbildungsleiter verstärkt: Kapitän Sebastian Wegner, geboren am 10.06.85, lebt mit seiner Familie in Veenhusen. „Ich freue mich auf die vielseitige Tätigkeit und hoffe mit meinem Team dazu beitragen zu können, das Trainingsangebot der MARIKO GmbH auszubauen und neue Kursinhalte zu entwickeln, um den maritimen Ausbildungsstandort Leer zu stärken.“ Katja Baumann, Geschäftsführerin der MARIKO GmbH freut sich auf die Zusammenarbeit: „In Sebastian Wegner haben wir einen hoch motivierten und kompetenten Ausbildungsleiter gefunden, den neben seinen vielseitigen Qualifikationen auch eine regionale Verbundenheit auszeichnet. Dies erscheint uns als maßgeblich, um erfolgreich an den Herausforderungen, mit der sich die maritime Wirtschaft konfrontiert sieht, zu arbeiten.“ Neben der Betreuung und Abwicklung des bereits vorhandenen Kursangebotes (u.a. Sicherheitsgrundausbildung, Gefahrenabwehr auf Schiffen etc.) widmet sich Wegner auch bereits der Entwicklung neuer Kursangebote und Trainingsmethoden z.B. im Bereich Brandbekämpfung. „Im Bereich des Brandtrainings wollen wir uns zukünftig professioneller aufstellen und erwägen zusammen mit regionalen Partnern einen Brandtrainingscontainer anzuschaffen. In diesem Zusammenhang werden wir in Kürze auf potenzielle Kunden und weitere Partner in diesem Bereich zu gehen, um die Bedarfe der Unternehmen zu erfassen“, so Wegner.

Quelle: MARIKO GmbH