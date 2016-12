Langeoog: Langeooger Weinwinter 2017

Pressemeldung vom 23. Dezember 2016, 11:54 Uhr

Schlemmen, Genießen, Entspannen..

Im Winter klappt man auf der Insel Langeoog die Bürgersteige hoch? Mitnichten. Im Januar 2017 startet auf der autofreien, ostfriesischen Insel der zweite Langeooger Weinwinter vom 13.1. bis 30.1. Schlemmen, genießen, entspannen, ist die Devise. Im Rahmen des Events sind ausgezeichnete Sommeliers und Winzer auf der Insel. Die Gäste nehmen an verschiedenen Veranstaltungen teil wie z.B. ein Büffet mit ostfriesischen Tapas, dazu gibt’s ausgewählte Weine. Wein-, Sherry- oder Rumverköstigungen machen die Sache rund und die Gäste lernen ganz nebenbei ein Stück ostfriesische Lebensart kennen, genießen die winterlich-beschauliche dörfliche Atmosphäre der autofreien Insel und lassen sich bei Strandspaziergängen an der Nordsee vom rauen Wind so richtig durchpusten. Alle Veranstaltungsorte sind vom Inseldorf gut zu Fuß zu erreichen.

Quelle: Kurverwaltung Langeoog