Pressemeldung vom 19. September 2016, 15:21 Uhr

Wissenschaftsministerium und ELAN e.V. gestalten zentrales Angebot

Das Niedersächsische Wissenschaftsministerium hat gemeinsam mit dem ELAN e.V. ein neues Onlineinformationsportal auf den Weg gebracht. Auf der Webseite www.refugees.niedersachsen.de werden verschiedene analoge und digitale Sprachlernangebote des Landes und der Kommunen zusammengefasst.

„Mit diesem Portal erhalten Geflüchtete und Beratende einen Überblick zu den bestehenden Sprachfördermaßnahmen und bekommen direkten Zugang zu qualitätsgesicherten Online-Sprachlernangeboten. Die Zusammenführung und Verknüpfung der unterschiedlichen Angebote ist ein weiterer Beitrag zur Gestaltung funktionierender und aufeinander abgestimmter Bildungsketten“, sagt Gabriele Heinen-Kljajic, Niedersächsische Ministerin für Wissenschaft und Kultur.

Auf dem neuen Online-Portal werden verschiedene Sprachlernangebote niedersächsischer Kursanbieter zusammengefasst, die kostenfrei über jeden Webbrowser und mobil per Smartphone und Tablet zugänglich sind. Die Informationen stehen in verschiedenen Sprachen zur Verfügung (Arabisch, Englisch, Französisch und Persisch).

Dr. Norbert Kleinefeld, Geschäftsführer des ELAN e.V.: „Das neue Portal bietet die Möglichkeit, mobil und individuell geeignete Sprachlernangebote in Niedersachsen zu finden. Geflüchtete erhalten Zugang zu Informationen über Sprachlernmöglichkeiten und Lernmaterialien. Zudem können Lernfortschritte dokumentiert werden.“

Das Online-Portal ist durch eine enge Zusammenarbeit mit den niedersächsischen Bildungseinrichtungen sowie den Kommunen entstanden. Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hat die automatisierte Einbindung der Kursdaten ihres Portals zur beruflichen Aus- und Weiterbildung abgelehnt. Ministerin Heinen-Kljajic: „Eine erfolgreiche Integration kann nur gelingen, wenn alle Verantwortlichen an einem Strang ziehen und ihre Angebote besser aufeinander abstimmen. Daher appelliere ich an die BA, ihre Haltung in dieser Frage zu überdenken.“

Das Wissenschaftsministerium hat Ende 2015 den ELAN e.V. mit dem Aufbau eines Informationsportals beauftragt. Hierfür wurden 70.000 Euro zur Verfügung gestellt. Für die Weiterentwicklung und den Betrieb des Portals stehen im Haushaltsplanentwurf 2017/18 jeweils 150.000 Euro zur Verfügung.

Quelle: Hannover