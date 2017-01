Göttingen: Zulassungsstelle Samstag geschlossen

Pressemeldung vom 11. Januar 2017, 16:09 Uhr

Die Kfz-Zulassung der Straßenverkehrsabteilung des Landkreises Göttingen in Osterode am Harz bleibt am Samstag, 14.01.2017, aus betrieblichen Gründen geschlossen. Ab Montag, 16.01.2017, stehen wieder sämtliche Arbeitsbereiche der Straßenverkehrsabteilung wie gewohnt ab 7:30 Uhr zur Verfügung.

Quelle: Landkreis Göttingen