Göttingen: Winterpause für den Ausbau des Maschmühlenweges

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 10:39 Uhr

Winterpause für die Arbeiten zum Ausbau des Maschmühlenweges: Die Einbahnstraßenregelung wird spätestens am Donnerstag, 22.Dezember 2016, um 6.00 Uhr aufgehoben und der Maschmühlenweg im Abschnitt zwischen Hildebrandstraße bis Hagenweg in beiden Fahrtrichtungen wieder freigegeben. Im März 2017 geht es mit den Ausbauarbeiten für den 2. Bauabschnitt weiter, wenn es die Witterungsbedingungen zulassen. Die Gesamtfertigstellung ist für Anfang November 2017 vorgesehen.

Der Abschnitt von der Hildebrandstraße bis zum Schützenanger ist einschließlich der Nebenanlagen weitgehend fertiggestellt. Es fehlen noch ca. 140 Meter des südöstlichen Rad- und Gehweges, der 2017 allerdings ohne Einschränkungen für den Verkehr vollendet wird. Im Abschnitt vom Schützenanger bis zum Hagenweg ist die Fahrbahn in der Winterperiode in beiden Richtungen befahrbar. Die Nebenanlagen der Westseite sind an der Grundstücksgrenze auf einer Breite von zwei Metern provisorisch mit Asphalt geschlossen, die Restflächen begehbar.

Mit der Wiederaufnahme der Arbeiten im März 2017 wird die einseitige Verkehrsführung stadtauswärts wieder eingerichtet. Alle dann erforderlichen Hinweise für den motorisierten sowie den Fußgänger-, Rad- und Busverkehr wegen erforderlicher Umleitungen sowie zeitweiliger Sperrungen werden rechtzeitig veröffentlicht.

Die städtische Tiefbauverwaltung ist mit dem bisherigen Bauablauf in vollem Umfang zufrieden und zieht ein positives Zwischenfazit. Die Arbeiten liegen voll im Zeitplan und erfolgen bei qualitativ hochwertiger Bauweise zum Teil deutlich schneller als vorgesehen. Bislang sind kaum verkehrstechnische Probleme aufgetreten. Die gewerblichen Anlieger geben bei den wöchentlichen Baubesprechungen durchweg positive Rückmeldungen.

Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf 4,3 Millionen Euro, davon 2,2 Mio. für den Straßenbau durch die Stadt, 1,8 Mio. für den Kanalbau durch die Göttinger Entsorgungsbetriebe 0,25 Mio. durch die EnergieNetz Mitte für die Arbeiten an der Stromversorgung.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit