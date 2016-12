Göttingen: Weihnachtsfest/Jahreswechsel

Pressemeldung vom 16. Dezember 2016, 11:29 Uhr

Das Göttinger Spendenzentrum ist in der Zeit von Donnerstag, 22.12.2016, bis Sonntag, 08.01.2017, geschlossen.

Die Stadtbibliothek in der Gotmarstraße sowie die Zweigstellen in Grone, Geismar und Weende bleiben von Samstag, 24.12.2016, bis einschließlich Mittwoch, 28.12.2016, sowie am Samstag, 31.12.2016 geschlossen. In den Zweigstellen Elliehausen und Roringen ist Dienstag, 20.12.2016, letzter Ausleih- und Dienstag, 10.01.2017, erster Ausleihtag im neuen Jahr. Bei der Zweigstelle Nikolausberg ist Montag, 19.12.2016, letzter Ausleihtag. Ab Montag, 09.01.2017, ist die Ausleihe wieder möglich.

Das Städtische Museum am Ritterplan schließt am 24. und 25.12.2016 und vom 31.12.2016 bis 01.01.2017.

Die Tourist-Information im Alten Rathaus ist am 24.12.2016 und 31.12.2016 von 10.00 bis 13.00 Uhr geöffnet, am 25.12.2016 und 26.12.2015 sowie am 01. Januar 2017 geschlossen.

Der Wochenmarkt wird am Heiligabend, 24.12.2016, und an Sylvester, 31.12. 2016, stattfinden, endet jedoch schon jeweils um 12.00 Uhr. Am Dienstag, 03. Januar 2016, findet der Wochenmarkt wie üblich statt.

Die Abfallentsorgung verschiebt sich in der Zeit von Montag, 26.12.2016, bis Freitag, 30.12.2016, um jeweils einen Tag:

2. Weihnachtstag, Mo., 26.12.2016 verschoben auf Dienstag, 27.12.2016 Dienstag, 27.12.2016 verschoben auf Mittwoch, 28.12.2016 Mittwoch, 28.12.2016 verschoben auf Donnerstag, 29.12.2016 Donnerstag, 29.12.2016 verschoben auf Freitag, 30.12.2016 Freitag, 30.12.2016 verschoben auf Samstag, 31.12.2016.

Damit die Entsorgung reibungslos erfolgen kann, werden die Göttinger Bürgerinnen und Bürger ge­beten, Behälter und Säcke zugänglich und terminge­recht bereit zu stellen,

Online gibt es unter www.geb-goettingen.de grundstücksbezogene Abfallkalender. Hier sind alle Verle­gun­gen der Abfallentsorgung berücksichtigt. Der Kalender für das Jahr 2017 wird Ende des Jahres 2016 freigeschaltet.

Das Entsorgungszentrum Königsbühl mit der Bauabfallverwertungsanlage und -restedeponie (BVA) und dem Bioenergiezentrum (BEZ) und der Recyclinghof in der Rudolf-Wissell-Str. 5 sind von Diens­tag, 27.12., bis Freitag, 30.12.2016, zu den bekannten Öffnungszeiten geöffnet.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit