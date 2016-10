Göttingen-Weende: „Weender Visite“: Kostenloser Expertenvortrag zum Thema Hüft- und Kniegelenkersatz

Pressemeldung vom 13. Oktober 2016, 14:30 Uhr

Das Evangelische Krankenhaus Göttingen-Weende lädt zu einem neuen kostenlosen Vortrag der Weender Visite ein.

Dienstag, 18.10.2016, 18 Uhr Hüft- und Kniegelenkersatz – wann ist er nötig?

Referenten: Axel Funke und Dr. Sebastian Lässig, Hauptoperateure im EndoProthetikZentrum Göttingen Neu-Mariahilf des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende

Ort: Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende, An der Lutter 24, 37075 Göttingen Haus 6, 4. OG, Seminarraum 1 (mit dem Fahrstuhl erreichbar)

Eintritt frei!

Rund 400.000 Menschen erhalten in Deutschland jedes Jahr ein künstliches Gelenk (Endoprothese), das als Ersatz für ein eigenes abgenutztes, verletztes oder erkranktes Gelenk implantiert wird. Die Implantation künstlicher Gelenke gehört damit zu den am häufigsten durchgeführten Operationen in Deutschland und stellt inzwischen einen Routineeingriff dar. In den meisten Fällen handelt es sich bei den eingesetzten Endoprothesen um künstliche Hüft- und Kniegelenke. Allein am Standort Neu-Mariahilf des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende werden jährlich über 700 Hüft- und Knieprothesen implantiert. Der dortige orthopädische Schwerpunkt ist 2016 als erstes Endoprothetikzentrum (EPZ) in Göttingen zertifiziert worden.

Oft kann ab einem gewissen Krankheitsstadium nur noch der Gelenkersatz helfen. Dennoch zögern viele Menschen die Entscheidung für ein künstliches Gelenk hinaus – teils aus mangelnder Aufklärung, teils aus Angst vor dem operativen Eingriff.

„Weender Visite“ Die „Weender Visite“ ist eine Veranstaltungsreihe des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende für Patienten und Interessierte. Der Eintritt ist frei! Die Vorträge sollen den Zuhörern die Möglichkeit geben, mit den Experten des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende aus verschiedenen medizinischen Fachrichtungen ins Gespräch zu kommen. In den gut einstündigen Veranstaltungen werden aktuelle Themen der Medizin in verständlicher Weise vorgestellt, und es wird über Neuerungen bei der Diagnose und Therapie unterschiedlicher Krankheitsbilder berichtet. Neben der Information gibt das Patientenforum auch Gelegenheit zur Diskussion mit den Referenten und zur Beantwortung persönlicher Fragen.

Termine in 2016:

15.11.2016: Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht Referent: Prof. Dr. Peter Neumann, Chefarzt Klinische Anästhesiologie und Operative Intensivmedizin am Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende

Quelle: Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende gGmbH