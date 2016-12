Göttingen-Weende: Göttinger Frauenarzt Dr. Gisbert Ravens neu im MVZ Neu-Mariahilf

Pressemeldung vom 22. Dezember 2016, 15:47 Uhr

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) Neu-Mariahilf erhält Verstärkung: Ab 03. Januar 2017 wird Dr. Gisbert Ravens, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, seine Sprechstunde im Krankenhaus Neu-Mariahilf, Waldweg 9, anbieten.

Der Göttinger Frauenarzt freut sich, seine Patientinnen mit den bekannten und bewährten Mitarbeiterinnen und denselben Sprechzeiten nach dem Praxisumzug aus dem Düstere-Eichen-Weg 50 am neuen Standort begrüßen zu können. Dr. Ravens ist täglich von 7 – 13 Uhr und montags, dienstags und donnerstags von 15 – 17 Uhr erreichbar. Neben der Zeit von 7 – 8 Uhr finden dienstags und donnerstags ab 17 Uhr die Sprechstunden ohne Terminvergabe statt.

Vor seiner Praxistätigkeit in der Dahlmannstraße in langjähriger Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Doench erwarb Dr. Ravens seinen Facharzttitel an der hiesigen Universitätsfrauenklinik unter Prof. Dr. Kuhn und arbeitete dort mit Dr. Dagmar Meyer-Rath und Dr. Georg Fleckenstein zusammen. In diesem Zusammenhang ist es dem Göttinger Frauenarzt eine besondere Freude, sich mit beiden in freundschaftlicher Verbundenheit wieder fachlich ergänzen zu können: Dr. Meyer-Rath ist ebenfalls im MVZ – insbesondere am Standort Weende wie auch in Neu-Mariahilf – tätig. Dr. Fleckenstein ist Chefarzt des stationären Bereiches und der Geburtshilfe der Frauenklinik am Krankenhaus Neu-Mariahilf. Dr. Gisbert Ravens ist dem Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende von jeher verbunden: Seit 1993 führt er dort seine Mammographieuntersuchungen im Rahmen der Brustkrebsfrüherkennung durch. Er ist – wie auch Dr. Fleckenstein – als onkologisch verantwortlicher Arzt tätig. Dr. Gisbert Ravens wird auch weiterhin vertrauensvoll und kollegial mit den Frauenkliniken der umliegenden Krankenhäuser zusammenarbeiten.

Das MVZ Neu-Mariahilf befindet sich im Krankenhaus Neu-Mariahilf im Waldweg 9. Anmeldungen werden unter 0551 5034-3410 oder der bisherigen Praxis-Nummer 0551 5316100 entgegen genommen.

Das MVZ Neu-Mariahilf ist einer von sechs Standorten der Gesundheitspark-Lenglern GmbH (GPL). Weitere Standorte sind das MVZ Weende (An der Lutter 24 im Evangelischen Krankenhaus Göttingen-Weende), Am Theater (in der Göttinger Innenstadt) sowie in Lenglern, Hann. Münden und Uslar. Die GPL ist eine hundertprozentige Tochter des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende und beschäftigt 27 Ärzte und mehr als fünfzig Mitarbeiter im nichtärztlichen Dienst. Im Jahr 2016 werden mehr als 40.000 Patienten ambulant behandelt.

Quelle: Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende gGmbH