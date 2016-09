Göttingen-Weende: Deutscher Lungentag in Lenglern

Pressemeldung vom 29. September 2016, 16:11 Uhr

Patientenveranstaltung im Krankenhaus Lenglern mit guter Resonanz

In diesem Jahr stand der Deutsche Lungentag unter dem Motto „Infektionen der Atemwege – Vorbeugen, Erkennen, Behandeln“. Die Selbsthilfegruppe Südniedersachsen – Göttingen der Patientenorganisation Lungenemphysem-COPD Deutschland richtete dazu gemeinsam mit der Abteilung Pneumologie, Beatmungsmedizin und Schlaflabor des Evangelischen Krankenhauses Göttingen-Weende eine Patientenveranstaltung aus, die ein interessantes und abwechslungsreiches Programm bot.

Der Lungentag ist eine jährliche bundesweite Aktion, die Atemwegs- und Lungenerkrankungen in den öffentlichen Fokus rückt. Er dient als Informations- und Schulungsangebot für Betroffene und Risikogruppen zur Selbsterkennung von Symptomen und richtigem Umgang mit chronischen Erkrankungen.

Der Seminarraum im Krankenhaus Lenglern war bereits am Vormittag bis auf den letzten Platz gefüllt. Vorträge von Chefarzt Dr. Wolfgang Körber und seinen Oberärzten Dr. Helmut Holle und Dr. Doris Malehsa führten in die drei Titelthemen ein. Die Atemtherapiegruppe Bovenden führte Übungen vor und machte auf ihre Arbeit als Lungensportgruppe aufmerksam.

In verschiedenen Workshops der Atem-und Physiotherapie des Krankenhauses gab es praktische Hinweise zum richtigen Atmen und Training bei chronischen Lungenerkrankungen. Es bestand auch die Möglichkeit, die eigene Lungenfunktion zu messen und interpretieren zu lassen. Zudem erhielten die Teilnehmer praktische Tipps zur Ernährung und Hygiene und konnten Einblick in die Endoskopie der Lunge nehmen. Dazu wurde ein Phantom eingesetzt, an dem man die Endoskopie live demonstrieren kann.

WEITERE INFORMATIONEN: Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende Abteilung Pneumologie, Beatmungsmedizin, Schlaflabor Dr. Wolfgang Körber An der Lutter 24, 37075 Göttingen Telefon (0551) 5034-2451 E-Mail: presse@ekweende.de Internet: www.ekweende.de

Quelle: Evangelisches Krankenhaus Göttingen-Weende gGmbH