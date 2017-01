Göttingen: Vorlesen in der Zweigstelle Grone

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 15:52 Uhr

Margarete Winkler liest am Montag 30. Januar 2017, in der Zweigstelle Grone der Stadtbibliothek (Heinrich-Warnecke Straße 6a) aus dem Buch „Tafiti und der geheimnisvolle Kuschelkissendieb“ von Julia Boehme und Julia Ginsbach . Die Veranstaltung beginnt um 16.00 Uhr und richtet sich an Kinder ab vier. Der Eintritt ist frei.

Zum Inhalt: Das ist ganz und gar unmöglich. Ohne sein geliebtes Kuschelkissen kann und will Tafiti nicht einschlafen. Da hilft also nichts – er und sein eher ängstlicher Freund Pinsel müssen hinaus in die Nacht, um das kuschelweiche Lieblingsstück zu suchen.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit