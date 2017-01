Göttingen: Vorlesen am Samstag in der Kinderbibliothek

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 15:52 Uhr

Am Samstag, 04. Februar 2017, heißt es wieder „Kommt, wir lesen euch vor!“ Birgit Mannigel liest das Buch „Mama Muh fährt Schlitten“ von Jujja Wieslander, mit Bildern von Sven Nordqvist vor. Kinder und Eltern können in der Kinderbibliothek im 1. Obergeschoss der Stadtbibliothek, Thomas-Buergenthal-Haus, Gotmarstraße der Geschichte lauschen. Der Eintritt ist frei.

Zum Inhalt: Es ist tiefer Winter, alles ist verschneit und die Kinder vergnügen sich im Schnee. Sie steuern mit einem Rennschlitten durch einen selbstgesteckten Slalom-Parcours. Mama Muh kommt zu dem Schluss, dass das Schönste am Schlittenfahren sei, in den Schnee zu fallen. Sie beschließt, es so bald wie möglich auszuprobieren. Dafür überredet sie ihren Freund Krah, den Schlitten der Kinder auszuleihen.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit