Göttingen: VOLKSKUNDLICHE KOMMISSION IN GÖTTINGEN / ZWEI FÜHRUNGEN

Pressemeldung vom 20. September 2016, 12:50 Uhr

Auf Einladung des Städtischen Museums Göttingen findet die Mitgliederversammlung der Volkskundlichen Kommission für Niedersachsen e.V. am Freitag, 23. September 2016, im Haus am Ritterplan statt. Im Rahmen der Veranstaltung werden im Städtischen Museum nachmittags zwei öffentliche Führungen angeboten. Von 13.00 Uhr bis 13.45 Uhr führt die Museumkuratorin Andrea Rechenberg durch die aktuelle Sonderausstellung „Barbara 1964“. Von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr besteht die Möglichkeit, an dem Rundgang durch das Städtische Museum zum Thema „Ein Museum in der Baustelle – arbeiten in einem Provisorium“ teilzunehmen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Volkskundliche Kommission für Niedersachsen e.V. fördert seit 1983 die kulturanthropologisch-volkskundliche Forschung in Niedersachsen und veröffentlicht kulturwissenschaftliche Publikationen zu aktuellen Themen.

