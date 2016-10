Göttingen: Unterausschuss Stadterneuerung Weststadt

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 13:07 Uhr

Mit der Vorstellung von Planungen für die Umgestaltung der Pfalz-Grona-Breite und der Zufahrt zum musa e.V. sowie dem Ausbau des Margueritenweges befasst sich der Unterausschuss „Stadterneuerung Weststadt“ in seiner 17. Sitzung am Dienstag, 18. Oktober 2016, ab 18.00 Uhr in den Räumen des Weststadtzentrums in der Pfalz-Grona-Breite. Bürger/innen aus der Weststadt soll gegen 19.00 Uhr Gelegenheit erhalten, sich mit Fragen zu den Themen der Tagesordnung oder zu anderen Angelegenheiten des Unterausschusses an die Mitglieder zu wenden. Weitere Informationen zum Stadterneuerungsprozess auch unter www.goettingen.de/weststadt

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit