Göttingen: Teilbereiche des Ordnungsamtes nicht erreichbar

Pressemeldung vom 21. Oktober 2016, 15:53 Uhr

Ausländerbehörde, Waffenbehörde und Jagdscheinwesen betroffen

Teile des Amtes für Ordnung und Verkehr des Landkreises Göttingen sind in den nächsten Tagen nicht erreichbar. Grund sind technische Arbeiten im Zuge der Kreisfusion. Betroffen sind: – die Ausländerbehörde am 21.10.2016 und 24.10.2016, – die Waffenbehörde und der Bereich Jagdscheinwesen jeweils am 24.10.2016 und 25.10.2016. Diese Bereiche sind für den Publikumsverkehr geschlossen, Ansprech- und Besuchszeiten können nicht eingehalten werden. Auch die telefonische Erreichbarkeit ist eingeschränkt, Terminvergaben und aktuelle Auskünfte sind nicht möglich. Die Kreisverwaltung bittet um Verständnis.

Quelle: Landkreis Göttingen