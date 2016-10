Göttingen: Tag der offenen Tür im Seniorenzentrum Göttingen

Pressemeldung vom 17. Oktober 2016, 15:30 Uhr

Das Seniorenzentrum Göttingen veranstaltet am Freitag, 28. Oktober 2016, einen Tag der offenen Tür. Die Einrichtung am Ingeborg-Nahnsen-Platz 1 bietet von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr Führungen, Vorträge und individuelle Beratung an. Interessierte können sich über spezielle Angebote und Themen wie Tagespflege oder die Betreuung von Demenzkranken informieren. Zwischen 14.15 Uhr und 16.15 Uhr halten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zentrums Vorträge zu ihren Fachgebieten. Außerdem werden Hilfsmittel wie eine Aufstehhilfe oder ein Sturzprophylaxebett vorgestellt, die die Gäste testen können. Das im Haus befindliche Südstadt Café bietet am Tag der offenen Tür Kaffee und Kuchen besonders günstig an. Weitere Informationen zum Programm unter www.seniorenzentrum.goettingen.de

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit