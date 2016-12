Göttingen: Sportausschuss

Pressemeldung vom 13. Dezember 2016, 15:00 Uhr

Letzte Ausschusssitzung in 2016: Der Sportausschuss der Stadt tritt am Dienstag, 20. Dezember 2016, zu seiner 1. Sitzung zusammen und tagt ab 16.15 Uhr im Haus des Sports, Sandweg 5. Beraten wird über den Entwurf für den Doppelhaushalt 2017 / 2018, eine Vorlage zur Anpassung der Entgelte in den Bädern ab März 2017 sowie über zwei Anträge der SPD-Fraktion zur „Verbindung Holtenser Berg – Hagenberg“ und zur Ausschilderung von Wander- und Laufstrecken im Stadtwald.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit