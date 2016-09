Göttingen: Pedelec-Verleihsystem ab sofort wieder nutzbar

Pressemeldung vom 19. September 2016, 15:02 Uhr

Angebot in Dransfeld, Friedland und Reiffenhausen

In der Samtgemeinde Dransfeld und der Gemeinde Friedland steht ab sofort wieder das Pedelec-Verleihsystem zur Verfügung. Ein Testbetrieb war im vergangenen Jahr gestartet. Nun wird das Modellprojekt in ein dauerhaftes Angebot überführt. Unter der Webadresse www.goettingen.bike-an-park.de können sich Radlerinnen und Radler registrieren und erhalten Zugangscodes für eines der drei in Betrieb stehenden Verleihsysteme. Diese befinden sich ? am Bahnhof Friedland, ? an der Seibigstraße in Reiffenhausen, ? an der Immenstraße in Dransfeld. Am Standort Imbsen werden derzeit die technischen Voraussetzungen geschaffen, noch in diesem Jahr auch hier das System in Betrieb zu nehmen. Der künftige Standort wird der Campingplatz am Niemetal sein. Die Pedelec- Verleihsysteme sind im vergangenen Jahr im Rahmen des Projektes Schaufenster E-Mobilität durch den Landkreis Göttingen, das Centrum für Neue Energien und die Universität Göttingen aufgestellt worden. Ziel ist es, eine bessere Erreichbarkeit des Öffentlichen Personennahverkehrs zu bieten. Im Projektverlauf hat sich gezeigt, dass die Pedelecs zudem großen Anklang bei Freizeitfahrerinnen und -fahrern finden. „Das Verleihsystem erweitert die Angebotspalette der Mobilität in den Dörfern und verbessert zugleich die touristische Infrastruktur für Einheimische und Gäste“, fasst Landrat Bernhard Reuter zusammen. „Gemeinsam mit Verantwortlichen in Friedland und Dransfeld schaffen wir so konkrete Angebote für den ländlichen Raum“, dankt Landrat Reuter den Akteuren in den Gemeinden. „Zugleich wird ein aktiver, greifbarer Beitrag für den Klimaschutz in der Region geleistet“, betont er.

Der Neustart des Pedelec-Verleihsystems ist zudem ein Modellprojekt für die Rentabilität des Ansatzes. In der Testphase im vergangenen Jahr war das Angebot kostenlos. Für eine dauerhafte Fortführung ist ein wirtschaftlicher, kostendeckender Betrieb notwendig. Die Preise für die Leihe der elektrischen Fahrräder sind gestaffelt und liegen bei 2 Euro (für 4 Stunden), 4 Euro (für die Nutzungsdauer von 10 Stunden) und 8 Euro für eine 24-stündige Ausleihe. „Wir sind positiv gestimmt, dass die Staffelungen der zu zahlenden Kosten keine potenziellen Radfahrer und Radfahrerinnen abschreckt“, so die Klimaschutzmanagerin des Landkreises Göttingen, Kristina Schneider. Die Preise gewerblicher Anbieter bewegen sich zwischen 20 und 30 Euro pro Tag. Das Bezahlsystem sowie die Buchungen werden für ein Jahr von einem externen Dienstleister betrieben. Bei der Registrierung des Kundenkontos können Nutzer auf das Bezahlsystem Paysafe oder die Kreditkarte zurückgreifen. Für Rückfragen oder weitere Informationen stehen die folgenden Ansprechpartner bereit: Standort Friedland: Gemeinde Friedland Herr Hübener Bönneker Str. 2 37133 Friedland Tel.: 05504 802-31 Fax: 05504 802-40 E-Mail: huebener@friedland.de

Standort Dransfeld: Stadt und Samtgemeinde Dransfeld Herr Aue Kirchplatz 1 37127 Dransfeld Tel.: 05502 302-60 Fax: 05502 302-14 E-Mail: aue@dransfeld.de

Standort Reiffenhausen: Gesangverein Concordia Herr Michael Stieg Stubenhof 13 37133 Friedland (Reiffenhausen) mobil: 0151 182 144 03 E-Mail: m.stieg@t-online.de

Standort Imbsen: Campingplatz Am Niemetal Herr Vies Mühlenstrasse 4 37127 Löwenhagen (Niemetal) Tel.: 05502 998461 mobil: 0160 213 25 79 E-Mail Info@am-niemetal.com

Quelle: Landkreis Göttingen