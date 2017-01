Göttingen: Ortsratssitzungen in Geismar und Grone am 26. Januar

Pressemeldung vom 17. Januar 2017, 10:31 Uhr

Ortsratssitzungen mit Haushaltsplanberatungen über den Etatentwurf 2017/18 in zwei großen Göttinger Ortsteilen am Donnerstag, 26. Januar 2017: In Geismar tritt der Ortsrat um 19.30 Uhr im Sitzungssaal der Verwaltungsstelle in der Kerllsgasse 2 zusammen, in Grone eine halbe Stunde später um 20.00 Uhr im Bürgerhaus, Martin-Luther-Straße 10. Im Geismarer Ortsrat geht es laut Tagesordnung außerdem um die Neuaufstellung des Flächennutzungs- und des Landschaftsplans sowie neben einigen Anfragen um Anträge wegen einer unbefestigten Verbindung zwischen Neidenburger Weg und Schulweg (SPD-Fraktion) und wegen Reparaturarbeiten an der Dreckswarte (CDU-Fraktion). Auf der Tagesordnung in Grone steht außerdem eine Anregung der Bündnis 90 / Die Grünen-Fraktion zur Bereitstellung von Stellplätzen für Car-Sharing.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit