Göttingen: Offene Türen bei städtischen Kita

Pressemeldung vom 24. Oktober 2016, 12:58 Uhr

Über ihre pädagogische Arbeit und die räumlichen Voraussetzungen dafür informieren die städtischen Kindertagesstätten am Freitag, 28. Oktober 2016, am „Infotag für Eltern“. Von 14.00 bis 17.00 Uhr gibt es Information und Beratung in der Kita Gartenstraße (Gartenstraße 30/31), der Kita Grone (Martin-Luther-Straße 2-4), in der Kita Elisabeth-Heimpel-Haus (Hagenweg 2a), in der Kita Pfalz-Grona-Breite (Pfalz-Grona-Breite 79), in der Kita Geismar (Stadtstieg 25a) sowie in der Kita Lönsweg (Lönsweg 18), der Kita Weende-West (Karl-Grüneklee-Straße 15), der Kita Insterburger Weg (Insterburger Weg 14), der Kita Weende-Nord (Arbecksweg 2), der Kita Ernst-Fahlbusch-Haus (Ulmenweg 20), der Kita Rosdorfer Weg (Rosdorfer Weg 70b), der Kita Hetjershausen ( Hetjershäuser Weg 30 A) und der Kita Am Gesundbrunnen (Zum Gallbühl 70).

Weitere Informationen zu allen Göttinger Kindertagesstätten unter www.kita.goettingen.de

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit