Göttingen: Neuordnung der Reiseregionen in Südniedersachen

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:20 Uhr

Statistische Erfassung der Beherbungszahlen nach der Kreisfusion Die Zuordnung von Städten und Gemeinden zu den Reiseregionen in Niedersachsen wird neu geregelt. Vor dem Hintergrund der Kreisfusion ergeben sich Änderungen bei der statistischen Erfassung der Beherbungszahlen. Der bisherige Landkreis Göttingen wird derzeit der Reiseregion Weserbergland/Südniedersachsen zugerechnet, der Landkreis Osterode am Harz der Reiseregion Harz. Eine Zuordnung des gesamten künftigen Landkreises Göttingen zu einer dieser Reiseregionen scheidet aufgrund der geografischen Lage und der Vielfalt der touristischen Ausrichtungen aus. In Gesprächen zwischen Niedersächsischem Wirtschaftsministerium, Stadt Göttingen, Landkreis Göttingen und Tourismusverbänden wurde das nun neu geordnet: Die Städte Göttingen und Duderstadt, die Samtgemeinden Gieboldehausen und Radolfshausen, der Flecken Bovenden und die Gemeinden Rosdorf, Gleichen und Friedland werden künftig der Reiseregion Harz zugeordnet. Die Stadt Hann. Münden, die Samtgemeinde Dransfeld, die Gemeinde Staufenberg und der Flecken Adelebsen verbleiben bei der Reiseregion Weserbergland. Damit werden faktische touristischen Ausrichtungen statistisch nachvollzogen. So profitiert u. a. die Stadt Göttingen im Tagestourismus von Urlaubern und Ausflüglern aus dem Harz. Hier liegt laut einer Potenzialanalyse auch ein städtetouristisches Potenzial für die Tourismuswirtschaft in Göttingen. Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler erklärt: „Die neue Erfassung ist sachgerecht, aus unserer Sicht aber auch ein weiteres Zeichen der Verbundenheit mit den Menschen aus dem Harz, die künftig zu unserem Landkreis gehören.“ Aus Sicht des Landkreises ergänzt Landrat Bernhard Reuter: „Die neue Zuordnung der Beherbungszahlen wird der Bedeutung der Reiseregion Harz gerecht.“ Deren Attraktivität für den Tourismus sei künftig statistisch besser greifbar. „Die Gemeinden im Südharz sind ein wesentlicher Teil der Reiseregion Harz. Das wird in der Wahrnehmung und Außendarstellung künftig eine stärkere Rolle spielen“, kündigt er an. Mehr Informationen zu den Urlaubsregionen im Internet: www.reiseland-niedersachsen.de/niedersachsens-regionen

Quelle: Landkreis Göttingen