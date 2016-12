Göttingen: Neujahrsempfang am 5. Januar / Ehrung für Gerhard Scharner

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 14:48 Uhr

Zum traditionellen Neujahrsempfang der Stadt erwartet Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler am wieder mehrere hundert Gäste am Donnerstag, 5. Januar 2017, in der Stadthalle am Albaniplatz. Ausdrücklich eingeladen hat Köhler zu diesem offenen Empfang die Vorsitzenden der mehr als 100 Göttinger Sportvereine. Im Rahmen der Veranstaltung erfolgt die Verleihung der Ehrenmedaille der Stadt an den langjährigen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Göttingen, Gerhard Scharner, für sein vielfältiges ehrenamtliches Engagement in Göttingen.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit