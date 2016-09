Göttingen: Neuer Fraktionsvorstand gewählt

Pressemeldung vom 27. September 2016, 13:11 Uhr

Die für die Ratsperiode ab dem 1.11. gewählten GRÜNEN haben sich am Samstag in einer konstituierenden Fraktionsklausur für einen Mix aus Kontinuität und Neuerung entschieden: Der derzeitige Fraktionsvorsitzende Rolf Becker wurde in seinem Amt bestätigt. Unterstützt wird er künftig von Dagmar Sakowsky und Susanne Stobbe, die als stellvertretende Fraktionsvorsitzende mit Becker den Fraktionsvorstand bilden. Auch in Zukunft wird Ulrich Holefleisch die Stadt als GRÜNER Bürgermeister repräsentieren. Gewählt sind alle Ämter für die Dauer von 2,5 Jahren. Alle Beschlüsse wurden einstimmig getroffen. „Ich freue mich, dass wir mit einer Mischung aus Erfahrung und frischer Energie in die neue Ratsperiode gehen. Wir werden uns weiterhin für alle Göttinger*innen einsetzen, insbesondere in den Schwerpunkten unserer Arbeit: Umwelt- und Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und Bildung sowie Inklusion und Teilhabe“, so Rolf Becker.

Quelle: Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Göttinger Stadtrat