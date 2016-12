Göttingen: Musikalische Morgenveranstaltung

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 11:49 Uhr

Der Fachdienst Kultur der Stadt Göttingen veranstaltet zum 53. Mal mit Unterstützung des Senioren- und Pflegestützpunktes der Stadt eine musikalische Morgenveranstaltung für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, die am Freitag, 16. Dezember 2016, ab 10.30 Uhr in der Stadthalle Göttingen stattfindet. Der Kartenvorverkauf läuft bis einschließlich 15. Dezember 2016, 12.00 Uhr, exklusiv in der Tourist Information im Alten Rathaus Göttingen. (Öffnungszeiten: Mo bis Fr 9.30 Uhr bis 18.00 Uhr und Sa 10.00 bis 18.00 Uhr, Telefon: 49980 – 31). Am 16. Dezember ist die Kasse in der Stadthalle von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr besetzt. Der Eintrittspreis beträgt 7,00 Euro einschließlich der Vorverkaufsgebühr. Das Göttinger Symphonie Orchester unter der Leitung von Christoph-Mathias Mueller hat ein unterhaltsames Weihnachtskonzert zusammengestellt. Daran wirken auch der M-Chor des Hainberg-Gymnasiums unter der Leitung von Sabine Hoppe und Uwe Meile am Piano mit. Christoph Huber von den „stillen hunden“ stimmt mit einer weihnachtlichen Geschichte auf das bevorstehende Fest ein.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit