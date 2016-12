Göttingen: Mastentausch nach Unfall

Pressemeldung vom 15. Dezember 2016, 14:42 Uhr

Weil in der letzten Woche wurde ein Mast der Lichtsignalanlage am Weender Tor durch einen Verkehrsunfall beschädigt worden ist, muss am Dienstag, 20.Dezember 2016, ein neuer Mast aufgestellt werden. Die Ampelanlage wird dabei zwischen 10.00 und ca. 12.00 Uhr abgeschaltet. Der Verkehr wird in der Zeit von Polizeibeamten geregelt.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit