Göttingen: LUXEMBURGS FÖRSTER BESUCHEN DEN STADTWALD

Pressemeldung vom 16. September 2016, 15:35 Uhr

Zwei Tage lange wird Luxemburg ohne seine Förster sein: Die besuchen nämlich ab Mittwoch, 21. September 2016, den Göttinger Stadtwald, um mit den Göttinger Stadtförstern über Waldbehandlung, Erholungswald und Naturschutz im Wald zu diskutieren. Hierbei soll die im Stadtwald Göttingen betriebene Naturwaldbewirtschaftung die Diskussionsgrundlage bilden, um gemeinsam voneinander zu lernen und Strategien für stadtnahe Erholungswälder in Europa zu entwickeln. Luxemburg, eines der kleineren Mitgliedsländer der Europäischen Union, besitzt mit 36 Prozent einen höheren Flächenanteil an Wald als Deutschland. Die Hälfte des Waldes gehört der öffentlichen Hand. Den größten Anteil daran nehmen Gemeindewälder ein. Die andere Hälfte der Waldfläche ist im Privatbesitz. Erholungsfunktion und Biodiversität sind traditionell sehr wichtige Aspekte in der Waldwirtschaft Luxemburgs und werden genauso wichtig genommen wie die Nutzung von Holz. Die Ziele der Luxemburger Förster ähneln deshalb den Waldpflegezielen in Göttingen.

