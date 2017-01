Göttingen: LEA-Leseklub in Grone

Pressemeldung vom 23. Januar 2017, 15:50 Uhr

Der LEA-Leseklub lädt am Montag, 30. Januar 2017, von 17.00 bis 18.00 Uhr zum gemeinsamen Lesen in die Zweigstelle der Stadtbibliothek in Grone, Heinrich-Warnecke-Straße 6a, ein. LEA steht für Lesen Einmal Anders und ist ein Lesezirkel für Erwachsene. Es sind alle willkommen, die gemeinsam ein Buch oder auch kürzere Texte lesen und darüber sprechen wollen. Es handelt sich um eine Veranstaltungsreihe in Kooperation mit dem Regionalen Grundbildungszentrum (RGZ) an der VHS Göttingen Osterode gGmbH.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit