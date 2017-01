Göttingen: Landkreis unterstützt Stadtradeln

Pressemeldung vom 13. Januar 2017, 10:05 Uhr

Der Landkreis Göttingen wird sich vom 11. Juni bis 02. Juli 2017 an der Kampagne Stadtradeln (www.stadtradeln.de) des Klima-Bündnis e.V. beteiligen, dem größten kommunalen Netzwerk zum Schutz des Weltklimas. Ziel des Stadtradelns ist es, über einen Wettbewerb das Rad als nachhaltiges Verkehrsmittel in den Fokus der Aufmerksamkeit zu rücken. Innerhalb des 21-tägigen Aktionszeitraumes sollen Teams aus Bürgerinnen und Bürgern sowie Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitikern beruflich und privat möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen. Der Landkreis Göttingen plant eine Auftaktveranstaltung zur inhaltlichen und organisatorischen Abstimmung. Die Auftaktveranstaltung, die zunächst am 17. Januar 2017 geplant war, muss aus organisatorischen Gründen verschoben werden. Neuer Termin ist Mittwoch, 01. Februar 2017, von 16:00 bis 18:00 Uhr im Kreishaus in Göttingen, Reinhäuser Landstraße 4, Raum 019. Anmeldungen zur Auftaktveranstaltung werden von Sebastian Schulze entgegengenommen, Tel. 0551 525 -2791 oder E-Mail schulze.s@landkreisgoettingen.de

Quelle: Landkreis Göttingen