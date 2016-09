Göttingen: KUNSTQUARTIER GÖTTINGEN: FAMILIEN-BUMMEL ZUM ERSATZSPIELPLATZ

Pressemeldung vom 20. September 2016, 14:00 Uhr

Durch die Bauarbeiten rund um das Kunstquartier muss der Spielplatz am Nikolaikirchhof für einen begrenzten Zeitraum geschlossen werden. Die Stadtverwaltung will dafür eine Ersatzspielfläche zur Verfügung stellen und lädt deshalb am Dienstag, 27. September 2016, von 16.00 Uhr bis 17.30 Uhr zu einem Familien-Bummel ein. Treffpunkt ist der Spielplatz am Nikolaikirchhof 6.

Geplant ist, den Spielplatz am Kinderhaus an der Lohmühle für die öffentliche Nutzung zugänglich zu machen. Familien und Kinder, die den Spielplatz am Nikolaikirchhof bisher regelmäßig nutzen, sind eingeladen, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung die vorgesehene Ersatzspielfläche an der Lohmühle zu besuchen und über die Planung ins Gespräch zu kommen.

Weitere Informationen stehen auch im Internet unter www.kuqua.goettingen.de zur Verfügung. Fragen zur Veranstaltung beantwortet Sven Ladwig auch telefonisch unter 0551/400-2557 oder per E-Mail an s.ladwig@goettingen.de.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit