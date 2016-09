Göttingen: Katastrophenschutzübung des Landkreises Göttingen

Pressemeldung vom 14. September 2016, 16:12 Uhr

Die Einrichtung eines Notfallstützpunkts im Landkreis Göttingen wird erstmals geübt. Notfallstützpunkte sind Einrichtungen, die bei besonderen Schadenslagen – beispielswiese einem großflächigen Stromausfall oder bei Extremwetterlagen – kurzfristig eingerichtet werden, um die Bevölkerung informieren, unterbringen und versorgen zu können. Das Konzept wird seit gut zwei Jahren vom Landkreis entwickelt. Die praktische Übung soll Erkenntnisse für die weiteren Planungen liefern. Pressevertreter sind eingeladen, die Übung zu begleiten: Katastrophenschutzübung Einrichtung und Betrieb eines Notfallstützpunkts Samstag, 24.09.2016, 11:30 bis ca. 14:30 Uhr Oberschule Dransfeld Lange Trift 37, 37127 Dransfeld. An der Übung nehmen als Gäste Führungskräften der Feuerwehr und der Einheiten im Bevölkerungsschutz, Beschäftigte der Kreisverwaltung mit Aufgaben im Katastrophenschutz sowie Mitglieder des Kreistags teil. Sie haben so Gelegenheiten, das Konzept kennen zu lernen. Sie sind selbst Teil der Übung und erfahren unmittelbar, wie die Bevölkerung in einem Notfallstützpunkt aufgenommen, registriert, untergebracht und versorgt wird.

Quelle: Landkreis Göttingen