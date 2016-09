Göttingen: JAHRESVERSAMMLUNG DER „BÜRGERMEISTER FÜR DEN FRIEDEN“

Pressemeldung vom 15. September 2016, 15:46 Uhr

In Braunschweig findet am Mittwoch, 21. September 2016, die Jahresversammlung der „Bürgermeister für den Frieden“ (Mayors for Peace) statt. Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler wird dabei durch Bürgermeister Ulrich Holefleisch vertreten. In der internationalen Organisation haben sich die Repräsentantinnen und Repräsentanten von Städten zusammengeschlossen, die sich der Friedensarbeit, insbesondere der atomaren Abrüstung, verschrieben haben. Bislang sind 466 deutsche Städte beigetreten, Göttingen bereits im Jahr 1987. Auf der Tagesordnung der Jahresversammlung 2016 stehen u.a. Berichte zur nuklearen Abrüstung, die Vorstellung eines neuen Kunstprojekts sowie Internet-Präsentationen.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit