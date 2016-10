Göttingen: INTERNATIONALER tag / „Mädchen in Aktion“

Pressemeldung vom 6. Oktober 2016, 10:40 Uhr

Der Mädchenarbeitskreis der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Göttingen veranstaltet am Dienstag, 11. Oktober 2016, von 13.00 bis 17.00 Uhr einen großen Aktionstag in der Funsporthalle, Bertha-von Suttner-Str. 2, Göttingen. Die Veranstaltung „Mädchen in Aktion“ findet anlässlich des Internationalen Mädchentages statt.

Eingeladen sind Mädchen jeglichen Alters und selbstverständlich unabhängig von ihrer Herkunft. Sie können an dem Tag verschiedene Angebote wahrnehmen und sich an Mitmachaktionen in und vor der Funsporthalle beteiligen. Unter anderem können sie verschiedene Sportgeräte wie Inliner, Funracer und Waveboards ausprobieren, sich im Dupple Dutch versuchen und die Kletterwand bezwingen. Damit es ein rundherum gelungener Tag wird, ist für das leibliche Wohl der jungen Besucherinnen gesorgt. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

„Mädchen sind stark“, heißt es häufig in frauenpolitischen Diskussionen, hätten aber vielerorts noch nicht die gleichen Chancen, am gesellschaftlichen und beruflichen Leben teilzunehmen. Ihre Lebensplanung sei oft fremdbestimmt und von Ungleichheiten geprägt, vor allem in Entwicklungsländern. Um auf die zahlreichen Ungerechtigkeiten und Herausforderungen, denen Mädchen tagtäglich begegnen, aufmerksam zu machen, haben die Vereinten Nationen 2011 in New York beschlossen, den 11. Oktober als Internationalen Mädchentag auszurufen. An dem weltweiten Aktionstag stehen Mädchen mit ihren spezifischen Problemen und Benachteiligungen im Mittelpunkt.

An der Aktion sind neben dem Frauenbüro der Stadt Göttingen das Kinderhaus Abraxas, das Kinderhaus Lohmühle, der Jugendtreff Grone, das Jugendzentrum Maschmühle, das Kinderhaus Leineberg, der Jugendtreff Gartetalbahnhof, das Unabhängige Jugendzentrum Weende, das Kinder- und Jugendhaus der Arbeiterwohlfahrt (AWO) sowie das Frauenprojekt Kore beteiligt.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit