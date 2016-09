Göttingen: Integration Geflüchteter:GRÜNE begrüßen Würdigung für Schüler*innenengagement

Pressemeldung vom 29. September 2016, 14:52 Uhr

„Junge Menschen, die sich in besonderer Weise für Geflüchtete engagieren, sollten dafür von den Schulen und von der Stadt eine angemessene Anerkennung erhalten, gerne auch in der Öffentlichkeit.“ So kommentiert der integratonspolitische Sprecher der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Rat, Mehmet Tugcu eine entsprechende Vorlage der Göttinger Schulverwaltung. Auf Vorschlag der Stadt sollen zukünftig besonders engagierte Schüler*innen öffentlich geehrt werden und positive Vermerke in ihren Zeugnissen erhalten. „Ich halte dies für einen sinnvollen Ansatz. Hier geht es einerseits um die Wertschätzung dem einzelnen Schüler gegenüber, aber auch um die Vorbildfunktion für Andere. Beides sollten wir gezielt fördern, auch, um mit positiven Beispielen zur Nachahmung anzuregen.“

Mit ihrer aktuellen Vorlage reagiert die Verwaltung auf den Antrag „Förderung und Würdigung der Integrationsarbeit von Schülerinnen und Schülern“, den die Fraktion der GRÜNEN am 19. August im Rat der Stadt eingebracht hat. „Göttingens Schulen dürfen gerne eine völlig eigene und unverwechselbare Kultur der Anerkennung und Wertschätzung entwickeln. Welche Form der Würdigung und vielleicht sogar Ehrung im Einzelfall angemessen ist, wissen sie in den meisten Fällen sicherlich am aller besten“, erläutert Tugcu. „Uns GRÜNEN ist wichtig, dass die Anerkennung nicht dem Zufall überlassen bleibt, sondern systematisch in den Schulalltag integriert wird. Man muss das Rad nicht neu erfinden, denn viele Schulen leisten in dieser Hinsicht schon heute eine sehr gute und zuweilen wirklich vorbildliche Arbeit.“

Über die Vorlage und den Beschlussvorschlag der Verwaltung auf Anregung der GRÜNEN wird am Donnerstagab 16 Uhr im Schulausschuss der Stadt beraten.

Kontakt: Mehmet Tugcu, integratonspolitischer Sprecher der GRÜNEN Fraktion im Rat der Stadt Göttingen, mtugcu72@web.de

Quelle: Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Göttinger Stadtrat