Göttingen: Informationsveranstaltung des Netzbetreibers TenneT

Pressemeldung vom 18. Oktober 2016, 15:38 Uhr

Der Netzbetreiber TenneT informiert über seine Pläne zum Bau der Stromtrasse SuedLink. In Vorträgen und Präsentationen stellt das Unternehmen die aktuelle Planung und die möglichen Trassen für das Erdkabel-Projekt im Bereich des Landkreises Göttingen vor. Das öffentliche Info-Forum SuedLink beginnt am Montag, 24.10.2016, um 17:00 Uhr in der Mehrzweckhalle Grone, Backhausstraße 14, 37081 Göttingen. Eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht notwendig. Die Planung befindet sich in einem frühen Stadium: Die Vorhabenträger haben verschiedene Vorschläge entwickelt, wie und wo entlang Erdkabel-Korridore möglicherweise verlaufen könnten. In einer informellen Beteiligungsphase können bis zum 29. November 2016 Hinweise zu dieser Planung abgegeben werden. Dazu dient die Informationsveranstaltung am 24.10.2016. Geplanter Ablauf der Veranstaltung: 17:00 Uhr Öffnung des „Info-Forum SuedLink“ für Bürgerinnen und Bürger mit Gesprächs- und Informationsangeboten beim SuedLink-Team an sechs „Themeninseln“ 18:00 Uhr Begrüßung Vorträge und Präsentationen des Projektes SuedLink und der möglichen Erdkabel-Korridore durch TenneT, die Bundesnetzagentur sowie Experten vom Planungsbüro OECOS und DE WITT Rechtsanwaltsgesellschaft; anschließender Fragerunde aus dem Plenum an die Referenten Ca. 19:30 Uhr Weiterführung der Gesprächs- und Informationsangebote im „Info-Forum SuedLink“ 21:00 Uhr Ende der Veranstaltung

Quelle: Landkreis Göttingen