Göttingen: INFORMATION ZUR SANIERUNG IN DER SÜDLICHEN INNENSTADT

Pressemeldung vom 19. September 2016, 14:53 Uhr

Der Sanierungsprozess und die städtebaulichen Weiterentwicklung der südlichen Innenstadt sind das Thema einer Informationsveranstaltung für Anlieger/innen und Eigentümer/innen am Mittwoch, 28. September 2016, um 18.00 Uhr im Ratssaal des Neuen Rathauses, Hiroshimaplatz 1-4. Die Stadt will an diesem Abend den anstehenden Prozess und laufende sowie geplante Baumaßnahmen erläutern. Weiterhin gibt es Informationen über die mögliche Unterstützung privater Maßnahmen durch Fördergelder. Ziel der Sanierung ist, die südliche Innenstadt auch weiterhin als attraktiven Wohn- Arbeits- und Handelsstandort zu erhalten. Vorabinformationen stehen auch im Internet unter www.goettingen.de/suedliche-innenstadt zur Verfügung. Fragen zur Veranstaltung beantwortet Stadtplanerin Martina Welslau auch telefonisch unter 0551/400-2561 oder per E-Mail an planung@goettingen.de.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit