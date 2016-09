Göttingen: Impfaktion des Gesundheitsamtes für über 2.000 Schüler/innen

Pressemeldung vom 27. September 2016, 15:45 Uhr

Wie bereits in den vorherigen Jahren führt der Fachbereich Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen auch 2016 eine Aktion zur Verbesserung des Impfschutzes von Jugendlichen durch. Dazu suchen ärztlich geleitete Impfteams zwischen dem 24. Oktober und 18. November 2016 alle sechsten Klassen der Schulen in der Stadt und im Landkreis Göttingen mit rund 2.050 Schülerinnen und Schülern auf. Während des Besuches werden alle Impfausweise durchgesehen. Es gibt Beratungen zu fehlenden Impfungen. Falls erforderlich wird direkt in der Schule gegen Windpocken, Masern-Mumps-Röteln und/oder Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten-Kinderlähmung geimpft, wenn die Einverständniserklärung der Eltern vorliegt. Darüber hinaus erhalten die Schülerinnen und Schüler schriftlich individuelle Empfehlungen wegen weiterer Schutzimpfungen wie zum Beispiel gegen Hepatitis B, Meningokokken und gegen Humane Papillomviren (HPV).

Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission am Robert-Koch-Institut in Berlin (STIKO) sollten die Schülerinnen und Schüler in diesem Alter zweimal gegen Masern-Mumps-Röteln und dreimal gegen Hepatitis B geimpft sein sowie nach vollständig abgeschlossener Grundimmunisierung im Säuglingsalter und nach einer Tetanus-Diphtherie-Keuchhusten-Auffrischimpfung vor der Einschulung eine weitere Auffrischimpfung gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten erhalten. Wer in der Altersgruppe der neun- bis 17jährigen noch ungeimpft und bislang nicht an Windpocken erkrankt ist, sollte sich gegen Windpocken impfen lassen. Der Impfaktion des Gesundheitsamtes ist der Versand von Informationsmaterial sowie von allen notwendigen Unterlagen an Schulen und Eltern vorausgegangen. Ziel der Aktion, die in den vergangenen Jahren sehr gute Resonanz hatte, ist es, durch Information der Eltern in Kombination mit der direkt in der Schule angebotenen Impfmöglichkeit den Impfschutz der gesamten Altersgruppe zu vervollständigen. Denn ein ausreichender Impfschutz ist die beste Vorsorge zur Vermeidung von Infektionskrankheiten, die durch eine vorherige Impfung abgewendet werden können.

Weitere Informationen zum Gesundheitsamt für die Stadt und den Landkreis Göttingen unter www.goettingen.de/gesundheitsamt

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit