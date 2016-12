Göttingen: Hier sind Weihnachtsbaumverkaufsstände

Pressemeldung vom 21. Dezember 2016, 14:47 Uhr

Noch bis Freitag, 23. Dezember 2016, kann man Weihnachtsbäume an Verkaufsständen am Lutteranger am Kreisel, in Nikolausberg (Einfahrt vom Faßberg), in der Kiesseestraße (am Friedhof) und in der Stettiner Straße erwerben. Einen Tag länger bis zum 24. Dezember geht der Verkauf an der Reinhäuser Landstraße 200, auf dem Albaniplatz, in der Hermann-Hanker-Straße und an der alten Bushaltestelle „Im Leinetal“.

Quelle: Göttingen – Öffentlichkeitsarbeit