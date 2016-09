Göttingen: Herbstaktion Kompostverkauf

Pressemeldung vom 21. September 2016, 10:53 Uhr

Angebot auf den Kompostanlagen in Dransfeld und Breitenberg

Der Landkreis Göttingen bietet auf seinen Kompostanlagen in Dransfeld und Duderstadt/Breitenberg Bioabfall- und Grüngutkompost mit einer Korngröße kleiner als 15 mm zu günstigen Preisen an. Im Zeitraum vom 01.10.2016 bis einschließlich 15.10.2016 können die gütegesicherten Komposte in Kleinmengen bis 200 kg für 1,50 Euro (Bioabfallkompost) bzw. 2,50 Euro (Grüngutkompost) erworben werden. Bei Abnahme größerer Mengen von mehr als 200 kg beträgt der Preis 20 Euro je Tonne. Nähere Informationen unter Telefon 0551 525-2529.

Quelle: Landkreis Göttingen